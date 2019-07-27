المجلس العسكري يعلن إسقاط الأحكام الغيابية على قادة الجبهة الثورية

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إسقاط كافة الأحكام الغيابية على قادة الجبهة الثورية، وذلك وفقًا لما ذكرته فضائية “العربية” في خبر عاجل لها منذ قليل.
ووقع المجلس العسكري السوداني وتحالف قوى التغيير، مؤخرًا، على اتفاق سياسي لتقاسم السلطة، خلال الفترة المقبلة.
وكانت القوات المسلحة السودانية، قد أعلنت شهر إبريل الماضي، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد.
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