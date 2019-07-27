15 قتيلاً على الأقل إثر هجوم في شمال بوركينا فاسو

قتل 15 مدنياً على الأقل بين يومي الخميس والجمعة في قرية ديبلو في مقاطعة بيسيلا شمال بوركينا فاسو، في هجوم نفذه نحو «20 مسلحاً» وصفهم شهود بأنهم «جهاديون»، بحسب بيان لحاكم منطقة شمال وسط البلاد.

وجاء في نص بيان الحاكم كازيمير سيغيدا «ليل 25-26 يوليو، توغل مسلحون مجهولون في قرية ديبلو، مطلقين النار على السكان. الحصيلة هي الآتية: 15 قتيلاً، واحتراق السوق».

وكان مصدر أمني قد تحدث سابقاً عن «14 قتيلاً»، وأشار إلى وجود «مفقودين».

Advertisements

وقال أحد سكان بيسيلا لفرانس برس إن «الإرهابيين أحرقوا متاجر ودراجات نارية، تعرضت السوق بكاملها تقريبا للنهب».

وأضاف «فرّ معظم سكان قرية (ديبلو) إلى المدن المجاورة مثل بيسيلا وبارسالوغو».

وتتعرض بوركينا فاسو منذ اربع سنوات لهجمات متكررة، زادت حدتها ودمويتها تدريجياً، وأسفرت عن مقتل 500 شخص منذ عام 2015.