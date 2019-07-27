‎صحيفة تكشف تراجع عدد الإيرانيين المقيمين في الإمارات

تراجع عدد الإيرانيين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة الأخيرة بواقع 44 ألف شخص، وذلك ”بسبب تدهور العلاقات بين البلدين“.
وقالت صحيفة ”اعتماد“ الإيرانية الإصلاحية، اليوم السبت، إن ”عدد الإيرانيين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، انخفض من 117 ألفًا في عام 2016 إلى 73 ألف شخص حاليًا.
وأضافت أن ”عدد السياح الإيرانيين المتوجهين إلى الإمارات انخفض أيضًا من 700 ألف شخص إلى 350 ألفًا خلال الفترة نفسها“.
ولم يصدر على الفور تعليق إماراتي على هذه البيانات الإيرانية.
يذكر أن علاقات البلدين توترت وصولًا إلى ما يشبه القطيعة، عقب أحداث اقتحام السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد.
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