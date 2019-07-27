‎صحيفة تكشف تراجع عدد الإيرانيين المقيمين في الإمارات

تراجع عدد الإيرانيين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة الأخيرة بواقع 44 ألف شخص، وذلك ”بسبب تدهور العلاقات بين البلدين“.

‎وقالت صحيفة ”اعتماد“ الإيرانية الإصلاحية، اليوم السبت، إن ”عدد الإيرانيين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، انخفض من 117 ألفًا في عام 2016 إلى 73 ألف شخص حاليًا.

‎وأضافت أن ”عدد السياح الإيرانيين المتوجهين إلى الإمارات انخفض أيضًا من 700 ألف شخص إلى 350 ألفًا خلال الفترة نفسها“.

‎ولم يصدر على الفور تعليق إماراتي على هذه البيانات الإيرانية.

يذكر أن علاقات البلدين توترت وصولًا إلى ما يشبه القطيعة، عقب أحداث اقتحام السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد.