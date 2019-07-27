تفاصيل التحري مع قادة المحاولة الإنقلابية الأخيرة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتقلت السلطات المختصة، القيادي بالمؤتمر الوطني، المفكر الإسلامي المعروف سيد الخطيب، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، ضمن حملة اعتقالات طالت عدداً من رموز النظام السابق وضباط رفيعي المستوى. ولم يُعرف ما إذا كانت للخطيب علاقة بالمحاولة الانقلابية الأخيرة أم لا. ونقل موقع (باج نيوز) عن مصادر أمس، قولها إن حملة الاعتقالات مازالت مستمرة.

وفي السياق، علمت الصيحة أن السلطات تحقق مع القادة السياسيين والعسكريين الذين تم اعتقالهم اليومين الماضيين بشأن المحاولة الانقلابية.

وقال مصدر مطلع لـ “الصيحة” أمس، إن قادة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية نفوا أي علاقة لهم بالتخطيط لانقلاب خلال التحريات، لكنهم أقروا بعقد اجتماعات تنظيمية بغرض الترتيب للمرحلة المقبلة، وأكدوا في التحريات بحسب المصدر أنهم حزب غير محظور من نشاطه السياسي، وليس هناك ما يمنع عقد أي لقاء تنظيمي.

ولم يستبعد المصدر الإفراج عن قادة حزب المؤتمر الوطني حال اكتمال التحريات.وأشار المصدر إلى أن العسكريين تتولى التحريات معهم جهات نظامية.