اتحاد الصحفيين الرزيقي مازال رهن الإعتقال…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الاتّحاد العام للصحفيين السودانيين، أنّ رئيس الاتّحاد الصادق الرزيقي مازال في المُعتقل ولم يُطلق سَراحه بعد. فيما أعلنت الفيدرالية الأفريقيّة للصحفيين، تَضَامُنها التّام مع الاتّحاد العام للصحفيين السُّودانيين، وأدَانَت بأقوى العِبَارات اعتقال رئيس اتّحاد الصحفيين السودانيين الصادق الرزيقي، وطَالَبَت المجلس العسكري الانتقالي بإطلاق سَراحه فَوراً.

يُذكر أنّ الصادق الرزيقي هو رئيس الفيدرالية الأفريقية للصحفيين، ورئيس اتّحاد صحفيي شرق أفريقيا، ونائب رئيس اتّحاد الصحفيين العرب. المادة السابقة هيئة الدفاع تعترض على موقع محكمة المخلوع وتتخوّف من التأثير على العدالة المقالة القادمة تفاصيل التحري مع قادة المحاولة الإنقلابية الأخيرة…

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