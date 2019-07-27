هيئة الدفاع تعترض على موقع محكمة المخلوع وتتخوّف من التأثير على العدالة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر موثوقة، أن محاكمة الرئيس السابق عمر البشير حدد لها محكمة الاراضي بمنطقة الديوم الشرقية وسط الخرطوم وستبدأ الأربعاء المقبل، برئاسة قاضي محكمة الاستئناف الصادق عبد الرحمن الفكي.

ويواجه البشير بلاغات في دعاوى جنائية وفقاً لتهم تحت طائلة مواد حيازة النقد الأجنبي، والثراء الحرام، ومخالفة الطوارئ، بجانب حيازة نقد سوداني يتجاوز المبلغ المسموح به للرئيس.

وأبلغت مصادر (الصيحة) أمس، بأن اختيار رئيس الجهاز القضائي لمحكمة الأراضي لوجود قاعة كبيرة ومهيأة تهيئة كاملة للمحاكمة.

وفي السياق، كشفت مصادر، عن اعتراض هيئة الدفاع عن الرئيس البشير، على اختيار محكمة الأراضي، ووصفت موقعها بالخطير على البشير وهيئة الدفاع، وتخوفت من وقوع أحداث شبيهة بما حدث لمنسوبي حزب المؤتمر الشعبي بقاعة قرطبة، من اعتداء وحصب بالحجارة، بجانب الإساءات. وأشارت إلى أنه رغم التزام الهيئة القضائية بتأمين المكان، إلا أن تأمينه يبدو صعباً وغير ممكن.

وقالت المصادر المقربة من هيئة الدفاع، إن الحركة الإسلامية وجهت عضويتها لتسيير مواكب النصرة للرئيس السابق البشير في هذه المحكمة. وأضافت أن الهيئة تخشى أن تقع اشتباكات ومشاكل تؤثر على سير العدالة.