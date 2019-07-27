العسكري يقترح تشكيل حكومة تصريف مهام تنتهي بإستكمال التفاوض……

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف مصدر رفيع عن مقترح تقدَّم به المجلس العسكري لقوى الحرية والتغيير يهدف إلى تشكيل حكومة تصريف مهام تنتهي باستكمال التفاوض وتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية.

وقال المصدر الذي فضَّل حجب اسمه أن المجلس العسكري استلم مساء أمس الجمعة، وثيقة الإعلان الدستوري وأضاف:”هذه الوثيقة بشكلها الحالي تحتاج إلى مدة تفاوضية طويلة لذلك اقترحنا على قوى الحرية حكومة تصريف مهام تنتهي باستكمال التفاوض”.

وقال مصدر عسكري من داخل اللجنة القانونية لـ(التيار):” هذه الوثيقة تختلف عن ما صاغته اللجنة القانونية المشتركة وإن بعض بنودها تختلف عن الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في وقت سابق “، وأشار المصدر لأن السبب وراء اقتراح حكومة تصريف المهام تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، كما أن الفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد لا يسمح بإطالة أمد التفاوض حول الوثيقة الدستورية.

وتفيد المتابعات بأن وفدي قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري سيغادران إلى جوبا صباح اليوم للقاء رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت ورئيس الحركة الشعبية – شمال عبد العزيز الحلو، للنقاش حول رؤيته بشأن السلام والتوصل إلى تفاهمات.

ويتكون وفد قوى الحرية والتغيير من د.إبراهيم الأمين، أحمد ربيع ومدني عباس مدني، أما وفد المجلس العسكري بقيادة نائب رئيسه الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، رئيس اللجنة السياسية الفريق شمس الدين كباشي ونائبه الفريق ياسر العطا.