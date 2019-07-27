ضبط كميات كبيرة من الاسحلة والذخائر في طريقها الى الخرطوم…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكن جهاز الأمن والمخابرات الوطني بمحلية أم روابة بولاية شمال كردفان، من ضبط كميات من الذخائر والأسلحة الكلاشنكوف قادمة من الأبيض، وفي طريقها إلى ولاية الخرطوم العاصمة السودانية….

وقال أحد افراد القوات الأمنية برتبة رفيعة، أن السلطات بالمحلية تحركت بموجب بمعلومات دقيقة توفرت لها، وعند وصول العربة المعنية تم ضبطها وفق الخطة المحكمة المتفق عليها، ووجدنا بها عدد(٢٣) قطعة كلاشينكوف إضافة إلى كميات من الذخائر، في السياق أوضح مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالمحلية محمد العشا، أن الاستهداف لأمن المواطن والبلد أصبح واضحا، وهذا ثبت من خلال انتشار تجارة الأسلحة والمخدرات، وقال أن هناك استغلالا للوضع العام، من قبل عصابات تعمل في هذا المجال تريد ترويع المواطن، وأضاف العشا أن جهاز الأمن سيظل عينا ساهرة لحماية أمن البلد والمواطن، وندعو المواطن أن يساهم في الأمن الاجتماعي والإبلاغ عن أي ظواهر سالبة لدى أجهزة الدولة المختصة.

وحول الجهة التي سستقبل الأسلحة والغرض منه كشف العشا، أن الجهة المعنية بالطبع هي ولاية الخرطوم حسب المعلومات، وأما الغرض فسوف يظهر لاحقا بعد التحريات والتحقيقات الدقيقة، وإجراء المحاكمة العادلة، وذكر أن عدد المتهمين حتى الآن ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة دفار. الجدير بالذكر بأن جهاز الأمن بمحلية أم روابة سبق له ضبط ضبطيات متعددة من الأسلحة المختلفة، ولازالت هناك قضايا سلاح تحت إجراءات التحقيقات والمحاكمات، فضلا عن التي تمت محاكمتها.

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