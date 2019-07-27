(الخرطوم) ترتب لتنفيذ مشروع بيع خراف الأضاحي بالوزن

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم، عَن تَرتيباتٍ مع بعض مُورِّدي المَاشية لتنفيذ مَشروع بَيع خِراف الأضَاحِي بالوزن لتخفيف العِبء المَعيشي عَلَى المُواطِن.

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وتَوقّعَ مدير عام قطاع التّجارة والتّعاون وشُؤون المُستهلك بالوزارة د. عادل عبد العزيز أن تكون الأسعار في هذا المشروع مُناسبة وفي حُدُود إمكَانَات المُواطِن.

وَأَكّدَ بحسب (أس. أم. سي) اليوم (السبت) اهتمام الولاية بتخفيف أعباء المَعيشة عَن المُواطن عَبر تَدشين مثل هذه المَشاريع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)