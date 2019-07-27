إجراءات جنائية ضد متهمين في أحداث القيادة العامة

أوصت لجنة التحقيق والتحري في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو الماضي بتحريك اجراءات جنائية ضد سبعة من الضباط على رأسهم لواء تحت مواد الجرائم ضد الإنسانية لقيامهم بإصدار أوامر بإطلاق النار على المعتصمين في ساحة القيادة العامة ووجهت لهم تهما تصل عقوبتها الإعدام والسجن المؤبد إضافة لضمهم كمتهمين أساسيين في بلاغات القتل وتسبيب الأذى المبلغ عنها في النيابات وأقسام الشرطة.

وقال مولانا فتح الرحمن سعيد رئيس لجنة التحقيق والتحري في أحداث فض اعتصام القيادة العامة – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة اليوم بمباني النيابة العامة – إن المتهمين خالفوا الأوامر التي صدرت إليهم بتجفيف منطقة كولومبيا فقط وتمددوا في ساحة الاعتصام في مخالفة صريحة للتوجيهات.

وأشار رئيس اللجنة بحسب سونا – الى وجود بعض الملثمين قاموا بإطلاق النار على المعتصمين من أعلى هيكل عمارة مدينة البشير الطبية لم تعرف هويتهم مما أدى الى مقتل بعض المعتصمين.

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وكشف مولانا سعيد عن أن عدد المتوفين في الأحداث بلغ ٨٧ معتصما خلال الفترة من ٣ يونيو وحتى السادس منه؛ منهم سبعة عشر داخل ساحة الاعتصام في حين بلغ عدد المصابين ١٦٨ مصابا منهم ١٠٥ تعرضوا لإصابات وجروح مختلفة، مشيرا إلى أن الجرحي داخل ساحة الاعتصام بلغ ٦٣ مصابا .

ونفى مولانا سعيد عدم وجود أية حالات اغتصاب خلال الاعتصام حسب مضابط الشرطة، كذلك عدم حرق لأفراد داخل الساحة، وأن الجثتين اللتين وجدتا طافيتين على النيل في منطقة الحلفايا وعليها آثار رصاص لاعلاقة لها بمنطقة الاعتصام.

وأشار مولانا سعيد الى أن النائب العام طلب من المجلس العسكري مده بمحاضر التحقيق الذي أمر بإجرائه حول واقعة فض الاعتصام.

وقال إن التحريات ستستمر لتشمل كل من تتوافر في مواجهتهم بينات تقود لتوجيه اتهام اليهم بالمشاركة في الأحداث.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)