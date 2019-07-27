بثت قناة الجزيرة مقطع فيديو لمقابلة اجرتها مع الشاب (محمد ضوينا مضوي) الشاب الذي اثار تعرض لمعاملة قاسية اثناء فض الاعتصام حيث قامن القوة التي فضت الاعتصام بتصوير مقطع فيديو يقوم فيه الجنود بوضع البوت علي راس ووجه البطل .
وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) اثار الفيديو حفيظة كل السودانيين وغير السوداننين نظرا للمعاملة الوحشية وقمة الاهانة التي تعرض لها اغلشاب من سحق للوجه بالبوت وركل وضرب .
حيث بدات القناة المقابلة ببث الفيديو امام اعين الشاب وظهر التاثر على وجهه وغالبته الدموع , وابتدر الشاب الحديث بالتعريف عن نفسه وانه كان حاضرا لفض الاعتصام وما حدث فيه وانه قبل اكتشاف مكانه شاهد ما حدث لزملانه حتي تطبق الوضع عليه .
وثرد الشاب البطل تفاصيل ما حدث له وفظاعة وفظاظة وقسوة القوة التي فضت الاعتصام وايضا حكي الكثير من التفاصيل المهمة شاهدها في الفيديو .
بالخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : الشاب البطل الذي تم وضع البوت فوق وجهه أثناء فض الاعتصام يحكي تفاصيل ما حدث له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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