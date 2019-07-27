الاستخبارات العسكرية تضبط ٢٩ قطعة سلاح بمدينة بارا

تمكنت شعبة الاستخبارات العسكرية بالفرقة الخامسة مشاة بالأبيض، يوم السبت، من ضبط ٢٩ قطعة سلاح كلاشينكوف بحوزة متهم بأحد أحياء مدينة بارا، ووقف والي الولاية قائد الفرقة الخامسة مشاه هجانة بالأبيض، اللواء محمد خضر، بمقر شعبة الاستخبارات العسكرية على الضبطية.

وأشاد الوالي، بحسب وكالة السودان للأنباء، بالجهود التي قامت بها شعبة الاستخبارات العسكرية وتمكنها من القبض على المتهم وبحوزته هذه الكمية الكبيرة من السلاح، وقال إن الأجهزة الأمنية بالولاية تعمل في تناسق تام من أجل المحافظة على الأمن والاستقرار.

Advertisements

وأضاف الخضر أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع ضعاف النفوس الذين يعملون على زعزعة أمن واستقرار المواطنين، لافتاً إلى أن الضبطية تزامنت مع الضبطية التي تمكن جهاز الأمن من ضبطها بمحلية أم روابة، يوم الجمعة، داعيا كل من لديه سلاح بأن يقوم بتسلميه طواعية للجهات المختصة.

من جانبه، أوضح مصدر بشعبة الاستخبارات العسكرية أن الضبطية جاءت بناءً على معلومات وردت من استخبارات بارا بأن هنالك أسلحة غير مشروعة في أحد المنازل، مشيراً إلى أنه بناءً على ذلك تم تكوين فرق استخباراتية للمتابعة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)