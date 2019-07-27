خبير استراتيجي : فتح ملف “الاتفاق السياسي” من جديد ضد مصلحة البلاد

حذر الخبير الاستراتيجي حسين كرشوم من خطورة فتح الاتفاق السياسي الموقع بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري.

وقال “ليس من مصلحة الاستقرار السياسي في السودان أن يفتح الاتفاق السياسي مرة اخرى”. وأضاف “اي تحفظات من قبل مكونات الحرية والتغيير توضع في المرسوم الدستوري”.

Advertisements

واوضح أن تطاول امد التفاوض ادى الى بروز تحديات كبيرة بدأت تتكاثر، منوهاً الى انه كلما مضى الوقت كلما اضيفت تحديات جديدة، مشيراً في هذا الخصوص الى الأحداث الاقليمية والدولية التي انعكست على الاوضاع الداخلية، الامر الذي جعل ترتيبات الفترة الانتقالية تحديات كبيرة لا تحتمل المحاصصة.

وقال كرشوم بحسب وكالة السودان للأنباء – “من الاوفق للحرية والتغيير والمجلس العسكري عند استئناف عملية التفاوض أن يبنوا على المتفق عليه وهو الاتفاق السياسي وتكوين حكومة كفاءات وتسمية رئيس الوزراء مع أخذ تحفظات مكونات الحرية والتغيير في الاعتبار” وذلك حتى لا تكون الفترة الانتقالية عرضة للتنازع على أن يتم استصحاب رؤى كل القوى السياسية وقال إن ما طرح من الحركات المسلحة يحتاج الى وقت والى ضمانات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)