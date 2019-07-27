تفاصيل نتائج تحقيق النيابة حول فض الإعتصام

كشف رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام في 3 يونيو، فتح الرحمن سعيد، في مؤتمر صحفي، يوم السبت، عن تورط (7) ضباط بالعملية، دون أي تعليمات من المجلس العسكري، وأكد أن تحقيقات اللجنة لم تظهر أي حالات اغتصاب أو عمليات حرق.

وأوضح سعيد أن 87 شخصاً قتلوا وأصيب 168 آخرون في العملية، وأضاف أن 17 ممن قتلوا كانوا في ساحة الاعتصام، وأن 48 من الجرحى أصيبوا بأعيرة نارية.

وذكر أن 3 ضباط خالفوا الأوامر بإدخال قوات مكافحة الشغب التابعة للدعم السريع إلى موقع الاعتصام، وأن أحد الضباط أمر بجلد المحتجين.

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وأشار سعيد بحسب شبكة الشروق – إلى أن لجنة التحقيق اتبعت أسلوب التحقيق الاستقصائي، وحرصت على تطبيق المعايير الدولية في التحقيقات، كما استمعت إلى 59 شاهداً، واعتمدت في تحديد عدد المتوفين والمصابين على سجلات المشارح والشرطة، وقال إن لجنته استمعت لعدد 168 شاهداً من القوات النظامية، بجانب مواطنين وأطباء ومعتصمين.

وقال سعيد إنه تبين للجنة أن ضابطاً برتبة لواء ركن قام بإصدار أمر لعميد بتحريك قوت مكافحة الشغب، وأن القوة لم تكن لديها تعليمات بالمشاركة في فض الاعتصام، مشيراً إلى أن تحذيراً تم للعميد من التجاوز إلا أنه خالف وأدخل القوة إلى منطقة الاعتصام،وأمر بجلد المعتصمين بقيادة مقدم، والذي حضر التنوير الخاص بالتعامل مع المعتصمين بمنطقة “كولمبيا”، ويعرف أنه لا توجد تعليمات بالتعامل مع المعتصمين بساحة القيادة العامة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)