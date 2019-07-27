تعرف علي الفرق التي ستواجه الهلال والمريخ في البطولة العربية

أسفرت قرعة البطولة العربية والمقرّر إقامتها في المغرب عن مواجهات متباينة لفريقي الهلال والمريخ , حيث سيواجه المريخ السوداني نظيره الوداد المغربي ذهابًا بالخرطوم، قبل ملاقاته إيابًا بالمغرب.

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فيما يلعب الهلال أمام الوصل الإماراتي ذهابًا خارج ملعبه، ويخوض لقاء الإياب بملعبه بـ”الجوهرة الزرقاء” , وبحسب متابعات محرر (كوش نيووز) فإن المنافسة ستبدأ في نهاية أغسطس المقبل بالمغرب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)