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تعرف علي الفرق التي ستواجه الهلال والمريخ في البطولة العربية

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Moayd Noreldeen 0 تبليغ

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التاريخ: 27-يوليو-2019

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تعرف علي الفرق التي ستواجه الهلال والمريخ في البطولة العربية

أسفرت قرعة البطولة العربية والمقرّر إقامتها في المغرب عن مواجهات متباينة لفريقي الهلال والمريخ , حيث سيواجه المريخ السوداني نظيره الوداد المغربي ذهابًا بالخرطوم، قبل ملاقاته إيابًا بالمغرب.

 

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فيما يلعب الهلال أمام الوصل الإماراتي ذهابًا خارج ملعبه، ويخوض لقاء الإياب بملعبه بـ”الجوهرة الزرقاء” , وبحسب متابعات محرر (كوش نيووز) فإن المنافسة ستبدأ في نهاية أغسطس المقبل بالمغرب.

 

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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