تمدُد رقعة الاحتجاجات رفضاً لتقرير فض الاعتصام وقطع الطريق القومي “الخرطوم ـ ود مدني”

قطع مواطنون مُحتجون بمنطقة “ألتي” بولاية الجزيرة الطريق القومي الرابط بين العاصمة الخرطوم وولايات البلاد الوسطي والشرقية، احتجاجاً على نتائج تحقيق فض الاعتصام التي أعلنتها النيابة العامة في مؤتمر صحفي اليوم “السبت”.

وأشعل مواطنون محتجون النيران في وسط الطريق القومي هذا في وقت تمددت فيه رقعة الاحتجاجات في العاصمة الخرطوم بأحياء وضواحِ سكنية شملت مناطق “بري، أم درمان، الحاج يوسف، الشجرة، والثورات، وأحياء في الخرطوم جنوب

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ومنطقة بحري”، وقال شهود عيان إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاجات، في معظم المناطق التي خرجت.

ويحسب باج نيوز لجأ المحتجون لإشعال إطارات السيارات في الطرق الرئيسية، وداخل الأحياء السكنية، ولم يُصدر تجمع

المهنيين المنظم الرئيسي للتظاهرات في السودان أي بيان حتى الآن حول الاحتجاجات في الشوارع، فيما رفض التجمع

في مؤتمر صحفي “السبت” نتائج التحقيق وأعلن تمسكه باللجنة المُستقلة التي ستكونها الحكومة المدنية.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)