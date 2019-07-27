أول تصريح لـ”حميدتي” في مطار جوبا قبيل لقائه بالرئيس سلفاكير

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، في تصريحات عقب وصوله لمطار جوبا، على رأس وفد رفيع من المجلس وقوى الحرية والتغيير، إنه جاء استجابة لدعوة من حكومة الجنوب، للقاء برئيس الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز الحلو، لبحث وقف الحرب.

وكان في استقبال حميدتي بحسب الشروق – مستشار رئيس سلفاكير للشؤون الأمنية، توت قلواك، وتستغرق الزيارة يوماً واحداً. ويتوقع أن يلتقي حميدتي رئيس الحركة الشعبية، شمال عبدالعزيز آدم الحلو، إلى جانب بعض قيادات حركات دارفور المتمردة.

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وفور وصوله إلى مطار جوبا توجه دقلو إلى القصر الرئاسي للقاء الرئيس سلفاكير ميارديت، قبيل انطلاق جولة المباحثات المغلقة مع قيادات الحركات المسلحة بجوبا.

وفي وقت سابق، عرض سلفاكير على الأطراف السودانية، مبادرة التوسط بينها من أجل تحقيق الانتقال السلمي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)