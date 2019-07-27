تجمع المهنيين يرفض نتائج تحقيق فض اعتصام القيادة

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، في مؤتمر صحفي، يوم السبت، رفضه نتائج التحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو الماضي، باعتبارها “لم تكن بالنتائج المنتظرة”، وأوضح أن ما صدر شكّل صدمة للشارع السوداني والمجتمع الدولي.

وقال القيادي في التجمع، إسماعيل التاج، إنهم رفضوا في السابق عمل اللجنة، بسبب عدم وضوح شخصيات أعضائها وانتماءاتهم.

واعتبر التاج ما صدر يوم السبت بحسب الشروق – بأنه شكّل ما سماه بـ”صدمة للشارع السوداني والمجتمع الدولي”، معتبراً أن الإحصائيات الخاصة بالقتلى والجرحي لم تكن دقيقة، بالإضافة إلى إغفال التقرير للمفقودين البالغ عددهم قرابة الـ38.

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وأشار إلى أن تقرير اللجنة اعتمد على إحصائيات وزارة الصحة ومحاضر الشرطة ومشارح المستشفيات، بينما “تجمع المهنيين معنيٌّ فقط بما يرده من لجنة أطباء السودان المركزية”.

ونقل التاج رفض التجمع حصر المتورطين في فض اعتصام القيادة في “عدة أشخاص (ضباط) محددين، وعدم ملاحقة الآخرين”، وفق قوله.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)