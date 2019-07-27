تعرف على موعد انضمام صلاح لتدريبات ليفربول

أكد الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي موعد عودة المصري محمد صلاح والبرازيليين روبيرتو فيرمينو وأليسون بيكر إلى معسكر الفريق، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

وحصل الثلاثي إلى جانب السنغالي ساديو ماني على راحة إضافية نظرًا لمشاركتهم في بطولتي كوبا أميركا وكأس الأمم الأفريقية، اللتين انتهت منافساتهما خلال الشهر الجاري.

وأشار موقع ليفربول إلى أن صلاح، فيرمينو وأليسون سينضمون إلى معسكر الفريق الإنجليزي يوم الاثنين المقبل، بينما سيتأخر السنغالي ماني، بعدما امتدت مشاركته بالقميص السنغالي إلى التاسع عشر من الشهر الجاري، عقب تأهل منتخب بلاده إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الأفريقية.

وتُوج المنتخب البرازيلي بكوبا أميركا بين جماهيره، بعد الفوز على منتخب بيرو في المباراة النهائية، بينما ودع المنتخب المصري منافسات كأس الأمم الأفريقية وسط جماهيره من دور الستة عشر.