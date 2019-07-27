إنقاذ 89 مهاجرًا غير شرعيين شرق طرابلس

أعلنت القوات البحرية الليبية، اليوم السبت، أن دورية تابعة للقطاع الأوسط بجهاز حرس السواحل تمكنت من إنقاذ 89 مهاجرًا غير شرعيين في عرض البحر على بعد نحو 27 ميلًا شمال القرة بوللي، شرق طرابلس.

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة التابع للبحرية الليبية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «عملية الإنقاذ جرت، أمس الجمعة، وأن المهاجرين الذين جرى إنقاذهم كلهم رجال كانوا على متن قارب مطاطي».

وأشار المكتب إلى أن عملية الإنقاذ نفذها الزورق «أوباري»، فور ورود بلاغ بالخصوص للقوات البحرية.

وأكد المكتب أن المهاجرين نقلوا إلى نقطة الحميدية لحرس السواحل؛ لتعذر عملية إنزالهم في نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية لأسباب إدارية بحتة.