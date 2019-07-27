أعلنت القوات البحرية الليبية، اليوم السبت، أن دورية تابعة للقطاع الأوسط بجهاز حرس السواحل تمكنت من إنقاذ 89 مهاجرًا غير شرعيين في عرض البحر على بعد نحو 27 ميلًا شمال القرة بوللي، شرق طرابلس.
وأوضح مكتب الإعلام والثقافة التابع للبحرية الليبية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «عملية الإنقاذ جرت، أمس الجمعة، وأن المهاجرين الذين جرى إنقاذهم كلهم رجال كانوا على متن قارب مطاطي».
وأشار المكتب إلى أن عملية الإنقاذ نفذها الزورق «أوباري»، فور ورود بلاغ بالخصوص للقوات البحرية.
وأكد المكتب أن المهاجرين نقلوا إلى نقطة الحميدية لحرس السواحل؛ لتعذر عملية إنزالهم في نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية لأسباب إدارية بحتة.
كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ 89 مهاجرًا غير شرعيين شرق طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.