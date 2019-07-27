وزير خارجية الصين يؤكد ضرورة توسيع العلاقات الثنائية مع روسيا

أكد وزير الخارجية الصينى وانج يى، خلال اجتماعه مع نظيره الروسى سيرجى لافروف، اليوم السبت، ضرورة توسيع العلاقات الثنائية بين موسكو وبكين فى مشروعات الطاقة والمشروعات العلمية المتطورة.

وشدد وانج، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، على ضرورة "البدء فى تنفيذ التوافقات المهمة التى توصل إليها زعيما البلدين فى سبيل تعزيز العلاقات الروسية-الصينية التى تشكل أهمية استراتيجية كبيرة".

كما أكد على حاجة الجانبين الصينى والروسى إلى تعزيز الثقة المتبادلة، وتوسيع الروابط الثقافية والإنسانية، وتعزيز التعاون البراجماتي، والمضى قدما فى مجالات التعاون الثنائى فى مشروعات الطاقة والمشروعات العلمية المتطورة.

والتقى الجانبان على هامش الاجتماع الوزارى لمجموعة "بريكس" المنعقد فى مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية، حيث بحثا عددا من القضايا المطروحة على الساحة الدولية.

بريكس هو مختصر للحروف الأولى باللغة الإنجليزية "BRICS" المكونة لأسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادى بالعالم، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.