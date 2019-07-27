رئيس الوزراء التايلاندى يتعهد بدفع بلاده نحو طريق التنمية

تعهد رئيس الوزراء التايلاندي، براوث تشان أوتشا، اليوم السبت ، بقيادة بلاده نحو طريق التنمية والتطور من خلال تطبيق القانون الذي لا يستثني أحدًا.
ونقلت صحيفة "ذا ناشونال تايلاند" عن أوتشا تشديده على سعي حكومته إلى تطبيق القانون وإتباع السياسة الحازمة في قيادة البلاد دون استثناء أي طرف.
وقال رئيس الوزراء التايلاندي:"إننا عازمون على تخطي المأزق الاقتصادي الذي تشهده بانكوك حاليًا خلال فترة ولايته". معربا عن شكره وتقديره لدور البرلمان ورئيسه في تقديمه للاقتراحات الرامية إلى تحسين الإدارة وحل المشكلات التي تواجهها البلاد. مؤكدا أن حكومته ستأخذ تلك المقترحات في عين الاعتبار من أجل المضي قدمًا نحو تحقيق التنمية.
وأكد أوتشا - الذي أعاد الشعب التايلاندي انتخابه في 24 مارس 2018 - مشاركة جميع هياكل الحكومة في اجتماع سيعقد خلال شهر أكتوبر المُقبل من أجل إيجاد سُبل من شأنها أن تسهم في تنفيذ خطة التنمية.
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