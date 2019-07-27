عاجل.. انفجار سيارة مفخخة في كربلاء

الكأس الدولية للأبطال ريال مدريد - أسبانيا x

01:30 أتلتيكو مدريد - أسبانيا كأس Rakuten فيسيل كوبي - اليابان Advertisements x

12:00 برشلونة - أسبانيا مباريات ودية باريس سان جيرمان - فرنسا x

13:30 انتر ميلان - إيطاليا

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