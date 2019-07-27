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عاجل.. انفجار سيارة مفخخة في كربلاء

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الكأس الدولية للأبطال

- أسبانيا

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01:30

أتلتيكو مدريد - أسبانيا

كأس Rakuten

فيسيل كوبي - اليابان

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12:00

- أسبانيا

مباريات ودية

باريس سان جيرمان - فرنسا

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13:30

انتر ميلان - إيطاليا

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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