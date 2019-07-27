الشرطة الإثيوبية تطلق سراح 57 شخصًا تم اعتقالهم بمحاولة إنقلاب

وألقي القبض على الأفراد الـ 57 للاشتباه في تورطهم في محاولة الانقلاب الفاشلة في 22 يونيو، والتي أسفرت عن مقتل العشرات من المسؤولين العسكريين والمدنيين الإثيوبيين.
كما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (FBC) أنه تم إطلاق سراح 57 شخصًا بعد اعتبار أنه لا توجد أدلة كافية لتورطهم في المحاولة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت إثيوبيا بالمثل 113 من قوات الأمن، التي كان يشتبه في البداية تورطها في محاولة الانقلاب الفاشلة.
كما تم الإفراج عن قوات الأمن البالغ عددها 113 والتي تشكل جزءًا من قوات الشرطة الخاصة في منطقة أمهرة الشمالية، بعد قيام الحكومة الإثيوبية بالتحقيق في تبرئتهم من ارتكاب أي مخالفات.
وتسببت محاولة انقلاب فاشلة في 22 يونيو، يشتبه في تنفيذها من قبل قوات موالية لأسامينو تسيجي، الرئيس السابق للأمن في ولاية أمهرة الإقليمية، في مقتل العشرات من الأشخاص بمن فيهم أمباتشو ميكونين رئيس ولاية أمهرة ورئيس أركان الجيش الإثيوبي، سيري ميكونين.
كما تسببت محاولة الانقلاب الفاشلة في تعتيم الإنترنت بالكامل في جميع أنحاء الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، حيث شنت الحكومة الإثيوبية حملة قمع على مستوى البلاد لمحاولة الانقلاب المنظمة، وخاصة في منطقة أمهرة والعاصمة أديس أبابا.
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