أصيب، اليوم السبت، عسكري تونسي أثناء تبادل إطلاق النار مع مجموعة إرهابية في منطقة غار الدماء، التابعة لمحافظة جندوبة في الشمال الغربي للبلاد.
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية الرائد محمد زكري، في تصريح لإذاعة ”الجوهرة “ المحلية: إن تبادلًا لإطلاق النار وقع اليوم بمرتفعات غار الدماء في محافظة جندوبة، بين تشكيلة عسكرية ومجموعة إرهابية، أصيب خلالها عسكري إصابة خفيفة.
وأشار إلى نقل العسكري إلى المستشفى الجهوي بجندوبة لتلقي العلاج، فيما لا تزال العملية العسكرية متواصلة لتعقب العناصر الإرهابية.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة عسكري تونسي في تبادل لإطلاق النار مع عناصر إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.