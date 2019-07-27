التحالف العربي يدمّر منصة صواريخ حوثية في حجة

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، غارات مكثفة استهدفت مواقع وتمركزات تابعة لميليشيات الحوثي في محافظة حجة، غرب البلاد.
وتمكنت مقاتلات التحالف من تدمير منصة لإطلاق صواريخ الكاتيوشا في منطقة "البِداح" بمديرية عبس، بالإضافة إلى مقتل عدد من عناصر الميليشيا الانقلابية، وفقاً لموقع "سبتمبر نت" التابع للجيش.
واستهدفت المقاتلات أيضاً تجمعات حوثية، في قرية المغاربة غرب منطقة بني حسن في المديرية ذاتها، فيما دمرت تمركزات حوثية وعربة تابعة للميليشيا، كانت تقل تعزيزات قتالية في قرية بني أحمد.
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