النيابة السودانية تتهم 9 ضباط بفض اعتصام المعارضة

أعلنت النيابة السودانية، اليوم السبت، عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد تسعة ضباط كبار جراء تورطهم في "جرائم ضد الإنسانية"، لدورهم في فض اعتصام المعارضة أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم في الثالث من يونيو (حزيران) الماضي، مما أسفر عن مقتل عشرات المتظاهرين.

وقال رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام بالسودان، فتح الرحمن سعيد، خلال مؤتمر صحافي إن 87 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب 168 آخرون في فض الاعتصام، الذي يؤكد المعارضون أنه وقع على أيدي قوات الدعم السريع.

واقتحمت عناصر من الجيش والشرطة في الثالث من يونيو المنطقة وأطلقت النار على المحتشدين هناك وفضت الاعتصام، وفقاً لرواية نشطاء.

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وأوضح سعيد السبت، أن التحقيقات حددت هوية جنرال لم تسمه، مشيراً إلى أنه أمر قوات مكافحة الشغب بفتح النار على المتظاهرين.

وأضاف أن لجنة التحقيق استمعت في الأسابيع الماضية، إلى 59 شهادة لوكلاء نيابة واطباء ومدنيين وعناصر من قوات الأمن.

ومن جانبه، نفى المجلس العسكري، الذي يدير السودان منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 من أبريل (نيسان) الماضي، مسؤوليته عن فض الاعتصام، وأشار إلى تسلل عناصر عنيفة ومسلحة بين المتظاهرين.