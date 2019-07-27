نائب رئيس العسكري السوداني يتوجه إلى جوبا في زيارة رسمية

ووفقًا للبيان سوف يلتقي داكلو مع رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.
واضاف ان دقلو سيجتمع ايضا مع قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان القطاع الشمالي، فصيل عبد العزيز الحلو، لمناقشة ترتيبات الفترة الانتقالية في السودان.
ووفقًا للبيان، يرافق دقلو رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري الانتقالي، شمس الدين كباشي، نائب رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري الانتقالي، ياسر العطاء وممثلين عن تحالف الحرية والتغيير إبراهيم الأمين وأحمد ربيع.
وسيناقش دقلو والوفد المرافق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان القطاع الشمالي، الذي يقاتل الحكومة المركزية في منطقة جنوب كردفان، الترتيبات المتعلقة بإشراك الحركة في التفاهمات المعنية بتحقيق السلام في مناطق الصراع في السودان.
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