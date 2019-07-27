السلطات البحرينية تستغل التقارب مع إسرائيل للتغطية على انتهاكات حقوقية

الخليج 365:

قال خبراء إن البحرين تسعى إلى تحسين صورتها في الخارج، بعد سنوات من الانتقادات التي تعرضت لها، من قبل منظمات حقوقية، على خلفية سجلها في مجال حقوق الانسان.

وأضافوا أن المنامة تتجه إلى تسريع وتيرة التقارب مع (إسرائيل)، وتنظيم مؤتمرات دولية، لتشكيل صورة لها توحي بأنها ضرورية لأمن المنطقة، وأنها منفتحة على عواصم العالم، بحسب “أ ف ب”، اليوم الجمعة.

وبعد استضافتها ورشة عمل تناولت الشق الاقتصادي في خطة سلام أمريكية للشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”، أعلنت المنامة الأسبوع الماضي، أنها ستستضيف مؤتمرا أمنيا دوليا، على خلفية هجمات ضد ناقلات نفط، وإسقاط طائرات مسيرة في الخليج.

ورأى الباحث في “كينغز كولدج”، “أى اندرياس كريغ” أن “السعي لاستضافة مؤتمرات دولية، على غرار ورشة العمل الفلسطينية، في وقت يشهد تقاربا مع إسرائيل، هي محاولات لإظهار التسامح والانفتاح”.

وتعرضت صورة البحرين الليبرالية والمنفتحة لضربات قوية منذ 2011، بعد قمعها مظاهرات سلمية، وهي تحاول اليوم العودة إلى صورة التسامح، بحسب “كريغ”.

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كذلك يرى الباحث في “معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى”، “سيمون هندرسون”، أن اللقاء بين وزيري خارجية البحرين و(إسرائيل)، مؤخرا، لقى صدى إيجابيا في واشنطن.

وبحسب الباحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، “آية مجذوب”، فإن “البحرين تواصل اتباع سياسة تقوم على عدم التسامح مطلقا مع أي معارضة”.

وتابعت أن المملكة “صعدت حملتها وبدأت تستهدف بشكل ممنهج الانتقادات على الإنترنت أيضا”، معتبرة أنه “إذا كانت هناك مساحة للمخاطبة أو العمل الناشط على الإنترنت، مهما كانت صغيرة، فإن هذه المساحة تتقلص بسرعة”.

وقال “كريغ” إن “صورة الانفتاح التي تسعى المنامة لإظهارها يقوضها تعامل ظالم مع المجتمع المدني”.

ويعتبر الخبير في شؤون الشرق الأوسط؛ “نيل بارتريك”، أن البحرين تسعى لتعزيز أمنها عبر محاولة إظهار أنها أصبحت ضرورة.

وتفيد تقارير حقوقية، بأن ضحايا الاعتقال التعسفي في البحرين، منذ عام 2011 حتى نهاية 2018، بلغ 14 ألفا و473 حالة لأسباب تتعلق بحرية التعبير عن الرأي، منها 934 حالة خلال 2018، أما حالات الإخفاء القسري خلال العام نفسه، فبلغت 195، بينهم 29 طفلا.