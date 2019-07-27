الكاردينال يضم رشا الرشيد للهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكدت مصادر عالية الثقة اليوم السبت ان مذيعة قناة الشروق رشا الرشيد اقتربت من الانضمام الي قناة الهلال في الأيام القادمة وقالت ذات المصادر ان إدارة قناة الهلال

بقيادة الكاردينال عملت علي مفاوضات مباشرة مع رشا لكي تشكل إضافة جديدة للقناة وكانت رشا قد عملت في قناة النيل الأزرق ثم الشروق.