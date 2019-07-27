منافس الهلال الأفريقي يفاجيء الجميع ويقيد لاعب الأزرق السابق

الخليج 365 : فاجا نادي ريون اسبورت الراوندي منافسه الأفريقي نادي الهلال وقام في الأسبوع الماضي بقيد لاعب الأزرق السابق المالي سيدي بيه وأكمل النادي الرونداي حسب ما علم (الموقع) إجراءات التسجيل الاسبوع الماضي ليشارك اللاعب في المباراة الأفريقية القادمة وسبق للاعب المالي سيدي بيه ان لعب لفريق الهلال ابان فترة رئاسة الأمين البريى.

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