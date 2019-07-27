النيابة العامة توجه الاتهام لضباط نظاميين بقتل المتظاهرين

أعلنت النيابة العامة في السودان اتخاذ اجراءات جنائية في مواجهة رتب رفيعة في القوات النظامية متهمة بفض الاعتصام في الثالث من يونيو الماضي الذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، تصل عقوبتها الاعدام.



وقال رئيس لجنة التحقيق في الاحداث، فتح الرحمن سعيد، في مؤتمر صحافي، اليوم السبت، أن المتهمين، لواء (أ س أ ) والعميد ركن ( ع ع م) والعميد (م ص م) والعقيد (ع م أ) ومقدم (ح ب ع) والرائد (أد م) والرائد (أع أ) ورقيب (م م ع)خالفوا تعليمات واقتحموا ساحة الاعتصام.

وكشف ان اعداد الضحايا منذ الثالث من يونيو وإلى العاشر منه 87 قتيلا، 17 منهم في ساحة الاعتصام، كما بلغت اعداد المصابين 186، مضيفا انه لم يتبين للجنة وجود أي حالات اغتصاب ارتكبت داخل ساحة الاعتصام أو وفاة نتيجة لحرق بالنار.

وأضاف تبين للجنة أن القوات المنفذة للعملية لاخلاء منطقة كولمبيا مشتركة من مكافحة الشغب وقوات الحماية والتأمين دخل بعض افرادها وتجاوزا مهامهم الى ساحة الاعتصام، وقاموا بازالة المتاريس واطلاق كثيف للرصاص عشوائيا مما ادى إلى سقوط قتلى وجرحى وحرق الخيم واتلاف السيارات في ساحة الاعتصام.

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وكشف عن رصد خمسة اشخاص مجهولي الهوية اطلقوا الاعيرة النارية على المعتصمين مما اوقع عشرات القتلى والجرحى.

وقال ان الواء ركن (أس أ) اصدر امر للعميد ركن (ع ع م) بتحريك قوة مكافحة الشغب التابعة لقوات الدعم السريع، لم تكن لديها تعليمات بالمشاركة في تنفيذ خطة كولمبيا، الا انه خالف التوجيهات وقام بقيادة قوة معسكر الصالحة الى داخل ساحة الاعتصام واصدر توجيهات بانزال القوات من السيارات والاعتداء على المعتصمين.

وأكد أن القرار الصادر من اللجنة الامنية للمجلس العسكري الانتقالي كان بغرض نظافة منطقة كولمبيا الممتدة، ولم يصدر أي قرار أو توجيهات منها بفض ساحة الاعتصام.