الخارجية الباكستانية ترحب بمبادرة التعاون مع تركيا وماليزيا

الخليج 365:

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، مساء الجمعة، ترحبيها بالمبادرة التي طرحها رئيس الوزراء الماليزي “مهاتير محمد” خلال زيارته الحالية لأنقرة، التي دعا فيها إلى التعاون بين تركيا وماليزيا وباكستان، من أجل تحقيق نهضة إسلامية.

وقال وزير الخارجية الباكستاني “شاه محمود قريشي”، في تغريدة عبر “تويتر”: “أرحب ترحيبا حارا بالمبادرة التي تدعو ماليزيا وتركيا وباكستان إلى التعاون من أجل النهضة الإسلامية وتوحيد العالم الإسلامي”.

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والخميس، شدد “مهاتير” على أن التعاون بين ماليزيا وتركيا وباكستان سينقذ الأمة الإسلامية من الضغوط التي تتعرض لها في ظل ما تواجهه من تحديات.

وقال، خلال زيارة إلى تركيا، إنه “عبر توحيد عقولنا وقدراتنا، يمكننا النهوض بالحضارة الإسلامية العظيمة التي كانت موجودة يوما ما، وذلك بالعمل المشترك بين ماليزيا وتركيا، وبالتعاون مع باكستان في الوقت ذاته”.

وتابع أنه على هذه البلدان الإسلامية أن تكون جميعها متطورة، وينبغي على دولة ما أن تحقق هذا الهدف، “ونرى أن تركيا بلد مرشح في هذا الشأن”.