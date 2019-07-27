الأمم المتحدة: خلال 2018 “التحالف قتل وأصاب 729 طفلا باليمن

الخليج 365:

اتهمت الأمم المتحدة التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن، بالتسبب في قتل وإصابة 729 طفلا خلال 2018، فيما يمثل نحو نصف إجمالي عدد الضحايا من الأطفال في البلد المنكوب.

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” لمجلس الأمن الدولي، الجمعة، تقريرا يرصد “انتهاكات جسيمة ضد الأطفال”، حيث وصف أوضاعهم بـ”الأمر المروع”.

وكشف التقرير، الذي حمل عنوان “الأطفال والنزاع المسلح في اليمن”، “استخفاف صارخ” لأطراف الصراع في اليمن، بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

ويغطي التقرير الفترة ما بين 1 أبريل/نيسان 2013 و31 ديسمبر/كانون الأول 2018، ومن المقرر أن يصدر بشكل رسمي الشهر المقبل.

ويعرض التقرير أرقاما مروعة تشمل ما مجموعه 11 ألفا و779 انتهاكا جسيما ارتكبت ضد الأطفال من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن، على النحو الذي تحققت منه الأمم المتحدة.

من جانبه، قال سفير السعودية بالأمم المتحدة “عبدالله المعلمي” إن التقرير يعترف بالخطوات التي اتخذها التحالف لحماية الأطفال، مشيرا إلى أن “حياة جميع الأطفال غالية”.

لكنه تساءل أيضا عن مصادر التقرير، ومدى دقته، ووصف الأعداد بأنها “مبالغ فيها”.

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وأضيف التحالف للقائمة السوداء الخاص بالانتهاكات في الأطفال خلال الصراعات المسلحة، لفترة وجيزة في 2016، ثم استبعده الأمين العام السابق للأمم المتحدة “بان كي مون” لحين إجراء مراجعة.

واتهم “مون” في ذلك الوقت السعودية بممارسة ضغوط “غير مقبولة”، ولا مبرر لها، بعد أن قالت مصادر إن الرياض هددت بقطع بعض تمويل الأمم المتحدة، وهو ما نفته المملكة.

وفي شأن آخر، ذكر “غوتيريش” أن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قُتلوا أو جُرحوا العام الماضي على يد القوات الإسرائيلية بشكل أساسي كان الأعلى منذ 2014.

ولا يفرض التقرير إجراءات ضد الأطراف التي يتم إدراجها في القائمة السوداء، لكنه يفضح أطراف الصراع على أمل دفعها لتنفيذ إجراءات لحماية الأطفال.

ويعد التقرير محل جدال منذ فترة طويلة؛ حيث يقول دبلوماسيون إن كلا من السعودية و(إسرائيل) مارست ضغوطا في السنوات الأخيرة في محاولة لعدم إدراجها في القائمة السوداء.

وفي عام 2015 استبعدت الأمم المتحدة (إسرائيل) وحركة “حماس” من القائمة السوداء، بعد ضمهما في مسودة، أُعدت في وقت سابق، لكن انتقدت (إسرائيل) بسبب عملياتها العسكرية في 2014.

ونفت (إسرائيل) الضغط على “مون” في ذلك الوقت بشأن هذه القضية.