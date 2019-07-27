الرئيس الكوبي: االحكومة الأمريكية تمنع وصول الوقود إلي الجزيرة الكاريبية

الخليج 365:

اتهم الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل، أمس الجمعة الحكومة الأمريكية بمحاولة منع وصول الوقود إلى الجزيرة الكاريبية.

ووفقا لوكالة “شينخوا” قال الرئيس، في تجمع حاشد بمناسبة يوم التمرد الوطني، “اليوم أريد أن أكشف للشعب في كوبا وللعالم بأن الإدارة الأمريكية بدأت تعمل بعدوانية أكبر لمنع وصول الوقود إلى كوبا”.

واحتفل التجمع بالذكرى السنوية الـ66 لهجمات شنتها قوات بقيادة فيدل كاسترو على ثكنات مونكادا في مدينة سانتياغو دي كوبا شرقي البلاد.

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وأوضح دياز-كانيل أن واشنطن تحاول “بجميع السبل” منع وصول ناقلات نفط إلى المرافئ الكوبية عبر التهديد بوحشية شركات النقل البحري وحكومات الدول التي تم فيها تسجيل السفن والشركات.

وفي إبريل، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على عشرات السفن والشركات العاملة في مجال نقل الوقود من فنزويلا إلى كوبا.

وفي الفترة من مارس 2018 إلى إبريل 2019 لوحدها، تسبب الحصار الأمريكي في خسارة أكثر من 4.3 مليار دولار بالنسبة للجزيرة.