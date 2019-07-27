وزارة الدفاع اليابانية: صواريخ كوريا الشمالية الجديدة غير عادية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت وزارة الدفاع اليابانية أن مسار تحليق الصاروخين قصيري المدى، اللذين قامت كوريا الشمالية بإطلاقهما مؤخرا، لا يعد عاديا بالنسبة للصواريخ الباليستية، الأمر الذي يعقد اعتراضهما.

وأفادت قناة ” NHK” اليابانية بأن وزارة الدفاع اليابانية توصلت نتيجة التحليل إلى استنتاج مفاده أن هذه الصواريخ تطير بارتفاع منخفض ووفق مسار لا يعد طبيعيا بالنسبة للصواريخ الباليستية.

وإضافة إلى ذلك أكدت الوزارة أن هذه الصواريخ قادرة على الوصول إلى الأراضي اليابانية.

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وأضافت القناة أن اليابان تنوي، بالتعاون مع الولايات المتحدة، ومع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الجديدة، وضع خطة لإجراءات جوابية.

وقامت كوريا الشمالية في الساعة صباح الخميس الماضي بتجربة إطلاق صاروخين قصيري المدى من منطقة مدينة فونسان بجنوب شرقي البلاد.

وبلغ مدى تحليق هذين الصاروخين 430 كيلومترا و690 كيلومترا، الأمر الذي يدل برأي اللجنة الموحدة لرؤساء أركان كوريا الجنوبية على أن الحديث يدور عن تجربة صاروخ جديد.

وأشارت وكالة “تستاك” الكورية الشمالية الرسمية، أمس الجمعية، إلى أن “الأسلحة الموجهة التكتيكية الجديدة” تتميز بـ “الارتفاع المنخفض والمسار المنزلق وغير المنتظم”، مما يجعل اعتراضها صعبا.