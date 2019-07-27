الريال يستهل موسمة بخسارة بسباعية من اتلتيكو

الخليج 365 :

قق فريق أتلتيكو مدريد فوز ساحق على نظيره ريال مدريد بسبعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت.

والتقى الفريقان ضمن مباريات الكأس الدولية للأبطال.

افتتح دييجو كوستا التسجيل للروخي بلانكوس بهدف في الدقيقة الأولى.

في الدقيقة الثامنة سجل جواو فيليكس الهدف الثاني للأتليتي.

وبحلول الدقيقة 19، أحرز آنخيل كوريا الهدف الثالث لأتليتكو مدريد.

كوستا سجل هدفًا ثانيًا ورابعًا لفريقه في الدقيقة 28.

قبل نهاية الشوط الأول أحرز كوستا الهدف الثالث له والخامس للأتليتي من ضربة جزاء في الدقيقة 45.

بحلول الشوط الثاني سجل كوستا سوبر هاتريك في الدقيقة 51.

وجاء هدف ريال مدريد الأول عن طريق ناتشو فيرنانديز في الدقيقة 59.

في الدقيقة 64 تعرض كوستا وكارفاخال للطرد بعد اشتباك بين الثنائي.

جاء هدف أتلتيكو مدريد السابع عن طريق فيتولو في الدقيقة 70.

وسجل كريم بنزيما لريال مدريد من ضربة جزاء في