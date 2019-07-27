لجنة التحقيق:المقصود تنظيف منطقة كولومبيا وليس الإعتصام

أعلن رئيس لجنة التحقيق بفض الاعتصام فتح الرحمن سعيد، اليوم السبت، أن أفراد من القوات المنفذة لعملية كولومبيا أطلقوا النار على المعتصمين، وأوضح أن ضابط برتبة لواء أصدر أمراً لعقيد بتحريك قوة مكافحة الشغب نحو منطقة الاعتصام.

وقال في مؤتمر صحفي “السبت” إن منطقة كولومبيا شهدت مظاهر خارجة عن القانون، مؤكدا بأن بعض المتفلتين استغلوا التجمع السلمي للمعتصمين وتبين للجنة وجود شخصين ملثمين من داخل ساحة الاعتصام و ثلاثة آخرين بزي مدني أطلقوا الرصاص على المعتصمين

وأكد سعيد أن القرار الصادر كان لتنظيف منطقة كولومبيا ولم يصدر أي قرار لفض الاعتصام، لافتاً الى أن القوات المنفذة لتنظيف منطقة كولومبيا تجاوزت مهامها ودخلت إلى منطقة الاعتصام وارتكبت تجاوزات بإطلاق الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية

Advertisements

وأشار إلى أن لجنة التحقيق استمتعت إلى 59 شاهدا، وأن اللجنة اعتمدت في تحديد عدد المتوفين والمصابين من سجلات المشارح والشرطة، وكشف عن حصول لجنة التحقيق على “سي دي” عن مكان الاعتصام من أحد الشهود المعتصمين.

وأضاف أن لجنة التحقيق اتبعت أسلوب التحقيق الاستقصائي، مؤكداً أن اللجنة حرصت على تطبيق المعايير الدولية في التحقيقات.

وأبان رئيس لجنة التحقيق بفض الاعتصام أن 63 جريحاً بساحة الاعتصام، مشيراً الى أنه لا توجد أي حالة إغتصاب أو حرق في ساحة الإعتصام.