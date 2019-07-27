ارتفاع عدد السعوديين العاملين في قطاع التعليم الخاص بنسبة 43% خلال الربع الأول من العام الجاري

ارتفع عدد السعوديين العاملين في قطاع التعليم الخاص بنسبة 43% خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك مدفوعا بقرارات التوطين.

وبلغ عدد السعوديين في القطاع 184.81 ألف موظف مشكلين 68%، مقارنة بنحو 105 آلاف موظف خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأكدت وزارة التعليم في قرار سابق ضرورة دعم توطين الوظائف التعليمية والإدارية في قطاع التعليم الأهلي، بما يسهم في تجويد العملية التعليمية والتربوية واستقرارها.

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ووفقا لبيانات حكومية، بلغ إجمالي عدد العاملين في قطاع التعليم الخاص نحو 272078 موظفا، شكل الأجانب 32 في المائة منهم بنحو 87272 موظفا.

وشددت وزارة التعليم على جميع المدارس الأهلية بإسناد الأعمال الإدارية والإشرافية والأعمال المتعلقة بالأنشطة الطلابية بالمدارس الأهلية والعالمية كافة لكوادر وطنية وإحلال معلمين وطنيين في الوظائف المرتبطة بذلك من شاغلي الوظائف التعليمية "قائد - وكيل - مرشد طلابي – رائد نشاط - وظائف إدارية"، والوظائف الأخرى التي يمكن شغلها بكوادر وطنية، في مدة أقصاها نهاية الفصل الدراسي الأول لهذا العام.

وأكدت أهمية مراجعة إجراءات تأييد التأشيرات الممنوحة للمدارس الأهلية والعالمية والتحقق من عدم وجود كوادر وطنية لشغل هذه الوظائف قبل الرفع بذلك، وتشكيل فرق إشراف لمراقبة التزام المدارس واتخاذ الإجراءات بحق غير الملتزمة.