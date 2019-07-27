مسؤولون روس في إيران يزورون أعضاء روس في سفينة بريطانية محتجزة

وأبلغت السفارة: "أن أفراد الطاقم الثلاثة بصحة جيدة وليس لديهم شكاوى بشأن ظروفهم لكنهم ما زالوا محتجزين على متن السفينة".
وقالت السفارة إن المواطنين الروس يمكنهم الاتصال بأسرهم مضيفة أنها تجري محادثات مع المسؤولين الإيرانيين لإطلاق سراح الرجال.
واستولت قوات الكوماندوز الإيرانية على الناقلة التي ترفع العلم البريطاني في أهم ممر مائي في العالم لشحنات النفط في 19 يوليو، وبعد أسبوعين من أسر القوات البريطانية ناقلة نفط إيرانية بالقرب من جبل طارق، متهمة إياها بانتهاك العقوبات المفروضة على سوريا.
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