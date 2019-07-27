لجنة تحقيق "فض الاعتصام": قوات أطلقت النار على المعتصمين.. وضابط أمر بجلدهم

وأكد رئيس لجنة التحقيق بفض الاعتصام أن 63 جريحا بساحة الاعتصام، وفقًا لـ«العربية نت».

وقال إن منطقة كولومبيا شهدت مظاهر خارجة عن القانون. مؤكدا أن بعض المتفلتين استغلوا التجمع السلمي للمعتصمين.

وأضاف أن لجنة التحقيق اتبعت أسلوب التحقيق الاستقصائي، مؤكدا أن اللجنة حرصت على تطبيق المعايير الدولية في التحقيقات.

وقال إن لجنة التحقيق تحصلت على الخطة العسكرية الأولوية لنظافة منطقة كولومبيا، لافتا إلى الحصول على 29 مستندا بينهم تقرير فني عن معاينة مكاني الاعتصام وكولومبيا.

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وأشار فتح الرحمن سعيد إلى أن لجنة التحقيق استمتعت إلى 59 شاهدا، أن اللجنة اعتمدت في تحديد عدد المتوفين والمصابين من سجلات المشارح والشرطة.

وكشف عن أن لجنة التحقيق تحصلت على سي دي عن مكان الاعتصام من أحد الشهود المعتصمين.

وكان النائب العام المكلف من قبل المجلس العسكري عبد الله أحمد عبد الله قد تسلم الأحد الماضي تقرير لجنة التحري والتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة من رئيس اللجنة فتح الرحمن سعيد.

وجاء الإعلان في وقت تتصاعد فيه احتجاجات متظاهرين يرفعون شعار«العدالة أولا»، للمطالبة بحق القتلى من المتظاهرين.