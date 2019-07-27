والي شمال دارفور يعلن استمرار التنمية بالولاية

اعلن والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء ركن مالك الطيب خوجلي، عن استمرار حكومة الولاية في استمرار تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية بولاية شمال دارفور لخدمة مواطن الولاية. جاء ذلك عقب لقاءه رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي واكد الوالي سعي حكومة الولاية في المشروعات الخدمية من تعليم وصحة وطرق وكرهرباء ومياه.

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