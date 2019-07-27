العسكري وقوى التغيير يستأنفان المفاوضات حول الاعلان الدستوري غدا

تبدأ اليوم اللجان الفنية المشتركة للمجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير للنظر إلى الوثيقة الدستورية قبل استئناف المفاوضات غداً الاحد.

وقال القيادي بقوى التغيير، منذر ابو المعالي، لـــ" اخبار الخليج 365" أن وفدا التفاوض سينخرطان في مفاوضات مباشرة بشأن الوثيقة، متوقعا أن لا تستمر طويلاً.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، أكد في تصريحات سابقة أن الطرفين سيتجاوزان النقاط الخلافية في الاعلان الدستور، وأن قضية الحصانة لن تقف عائقا امام التوافق والتوقيع على الاتفاق الشامل.

أثناء ذلك وصل نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان "حميدتي" وقيادين بقوى الحرية والتغيير، إلى جوبا في ويارة تستغرق ساعات للقاء رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال- عبد العزيز الحلو.

واسفرت المشاورات بين قوى الحرية والتغيير والحركات المسلحة "الجبهة الثورية" والتي استمرت لنحو اسبوعين على اتفاق يقضي بالإسراع في تشكيل هياكل الحكومة الانتقالية والشروع في ملف السلام.

واتفق الطرفين على تكوين مجلس قيادي لقوى اعلان الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية.

وفي سياق متصل نشرت قوى اعلان الحرية والتغيير الوثيقة الدستورية على منصات التواصل الاجتماعي بغرض تمليكها الرأى العام السوداني قبل مناقشتها والتوقيع عليها خلال الايام المقبلة.

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ومن جهة ثانية تواصلت حملة الاعتقالات لمتورطين في المحاولة الانقلابية الفاشلة، وأكدت مصادر اعتقال مدير المخابرات المضادة الفريق أمن محمد مختار، وعدد من العناصر الامنية للنظام السابق، فيما تستمر السلطات الأمنية بالتحقيق مع الموقفين العسكريين والمدنيين على خلفية الانقلاب الفاشل.

ونقلت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لرئيس هيئة الاركان المشتركة للجيش السوداني، الفريق أول، هاشم عبد المطلب، المتهم الأول بالتدبير والتخطيط للمحاولة الانقلابية، وهو يدلي باعترافات خطيرة امام لجنة التحقيق.

وأكد عبد المطلب خلال التسجيل انتمائه الى الاخوان المسلمين منذ أن كانت ملازم أول في الجيش.

وينتظر أن يصدر النائب العام السوداني، اليوم السبت، نتائج التحقيق في احداث فض الاعتصام الدامية في الثالث من يونيو الماضي، التي اسفرت عن مقتل واصابة العشرات.

وكانت السلطات أكدت توقيف ضباط وافراد من "القوات النظامية" ثبت تورطهم في استخدام القوة المفرطة خلال اقتحام ساحة الاعتصام بالقرب من قيادة الجيش بالخرطوم.

إلى ذلك يعقد تجمع المهنيين السودانيين عصر اليوم، مؤتمر صحافي بداره بالخرطوم، يتناول الوثيقة الدستورية وتطورات الاوضاع السياسية في البلاد.