الكباشي ينفي نبأ اعتقاله ويطير الي جوبا للقاء سلفاكير

أكد رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي، عدم صحة الأخبار المتداولة بمواقع التواصل حول اعتقاله.

وقال كباشي في تصريحات لصحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”السبت” إنه غير معتقل، والأنباء التي تفيد باعتقاله بأنّها ”إشاعة”، لا أساس لها من الصحة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد عجت بالعديد من الأخبار التي تداولها روادها بخبر اعتقال كباشي بعد إعفائه من منصبه، وذلك إثر المحاولة الانقلابية الأخيرة.

وقد غادر اليوم الفريق الركن شمس الدين الكباشي رئيس اللجنة السياسية الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري مرافقا نائب رئيس المجلس الانتقالي الي دولة جنوب السودان للقاء وفد الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو.