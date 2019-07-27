نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي يتوجه الي جوبا

توجه صباح اليوم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق اول محمد حمدان دقلو إلى جوبا في زيارة رسمية لدولة جنوب السودان تستغرق يوما واحدا. وكان في وداعه بمطار الخرطوم الدولي الفريق أول جمال عمر رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري والفريق الركن محمد علي ابراهيم الامين العام لرئاسة الجمهوريه و اللواء ابراهيم جابر رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس. ويلتقي نائب رئيس المجلس العسكري خلال الزيارة رئيس دولة جنوب السودان الفريق سلفاكير ميارديت لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين كما يلتقي وفد الحركة الشعبية جناح الحلو لبحث ترتيبات المرحلة الانتقالية. ويرافق نائب رئيس المجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين الكباشي رئيس اللجنة السياسية الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري والفريق ياسر العطا عضو نائب رئيس اللجنة السياسية و ابراهيم الامين و احمد ربيع ممثلين عن قوي اعلان الحرية والتغيير .

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