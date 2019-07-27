اليوناميد ينظم فعالية حول العنف الجنسي بوسط دارفور

نظم قسم حقوق الانسان ووحدة استشارية النوع بالبعثة المشتركة من الامم اللمتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور يوناميد بمدينة زالنجي بولاية وسط دارفور، فعالية حول العنف الجنسي والصراع بمشاركة اكثر من مائتين من فئات المجتمع المختلفة النساء والرجال والاطفال.

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