التعليم العالي: شروط قبول أبناء وأزواج العاملين بالجامعات

اعلنت الادارة العامة للقبول بمؤسسات التعليم العالي عن شروط قبول أبناء وازواج العاملين بمؤسسات التعليم العالي الحكومية جاء فيها انه يقبل ابناء وازواج العاملين مجاناً ضمن فرص القبول العام ببرنامج البكالريوس في المؤسسات الحكومية عند استيفائهم شروط القبول العام و يجوز قبولهم على نظام النفقة الخاصة ببرنامج البكالريوس إذا استوفوا الشروط الآتية:ـ

( أ ) أن يكون العامل مباشراً للعمل.

(ب) ان يكون قد أمضى عامين في الخدمة على الأقل أو عاماً كاملاً بعد إعادة التعيين فى ذات المؤسسة التى كان يعمل بها.

(ج ) دون الاخلال باحكام الفقرة (ب) يجوز قبول ابناء العاملين الذين لم يستوفوا شرط الفترة الزمنية على النفقة الخاصة بعد دفع 50% من الرسوم الدراسية المقررة على النفقة الخاصة على أن تعدل الرسوم الى 25% بعد استيفاء الفترة الزمنية .

( د ) العاملون بمؤسسات التعليم العالى الذين تكلفهم الدولة لشغل مناصب دستورية أو تنفيذية خارج مؤسسات التعليم العالى يقبل أبناؤهم ضمن قبول ابناء العاملين بعد سداد 50% من رسوم النفقة الخاصة للكلية أو التخصص المعني .

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( ه ) إعتماد إستمارة الوضع الوظيفي الصادرة من الإدارة وتُعمم هذه الاستمارة لجميع الفئات المستثناة على أن تجدد سنويا.

( و ) يتم القبول بنسبة 25% من العدد المخطط للقبول على النفقة الخاصة للكلية أو التخصص المعني .

( ز ) يتم القبول بعد دفع 25% من الرسوم الدراسية المقررة على النفقة الخاصة للكلية المعنية.

( ح ) لا تقل النسبة المئوية للقبول على النفقة الخاصة لكل كلية عن 10% من نسبة القبول العام للكلية المعني .