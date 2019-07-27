اقتصادي يدعو المركزي لدعم البنوك والمصارف

دعا الخبير الاقتصادي المعروف د. هيثم محمد فتحي إلى أهمية دعم بنك السودان المركزي للمصارف السودانية لمقابلة متطلبات المرحلة القادمة.

وقال هيثم في تصريح حسب وكالة الأنباء السودانية (سونا) إن المرحلة القادمة تتطلب تبني المركزي سياسة اقتصادية توسعية مرنة تلبي احتياجات المستثمرين لاستقطاب مزيد من النقد الأجنبي من خلال تهيئة البيئة الاقتصادية في البلاد وذلك بسن قوانين جاذبة للاستثمار مع تشجيع الانفتاح على الاقتصاديات الأخرى .

وطالب الخبير الإقتصادي القائمين على أمر الإدارة الاقتصادية في البلاد بتوجيه النشاط الاستثماري خلال المرحلة القادمة وفقا لأولويات الدولة مع وقف الحرب لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وفقا لرؤية توازن بين الإنتاج والاستهلاك في الاقتصاد الكلي.