عاااااجل.. مواجهة بين الهلال والمريخ هذا الأسبوع

الخليج 365 : فاجات إدارة الكرة بنادي المريخ نظيرتها بنادي الهلال اليوم السبت بطلب أداء مباراة ودية بين الهلال والمريخ في الأسبوع الحالي وعلم (الموقع) ان إدارة الأحمر أبلغت الهلال رسميا بذلك موضحه ان المباراة تجيء من واقع أعداد الفريقين لجولات الدوري التمهيدي في دوري أبطال افريقيا.

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