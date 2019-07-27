تحديد شروط لقبول أبناء العاملين بـ”التعليم العالي” بالجامعات السودانية…

الخليج 365:

أعلنت الإدارة العامة للقبول بمؤسسات التعليم العالي عن شروط قبول أبناء وأزواج العاملين بمؤسسات التعليم العالي الحكومية، وقالت إنه يقبل أبناء وأزواج العاملين مجاناً ضمن فرص القبول العام ببرنامج البكالريوس في المؤسسات الحكومية عند استيفائهم شروط القبول العام كما يجوز قبولهم على نظام النفقة الخاصة ببرنامج البكالريوس إذا استوفوا (8) شروط أبرزها أن يكون العامل مباشراً للعمل. المادة السابقة إعتقال القيادي بالوطني سيد الخطيب… المقالة القادمة مطالبات بطرد زيدان بعد “فضيحة” الريال أمام أتلتيكو مدريد

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